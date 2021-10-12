Ученые установили новый фактор, при котором риск смерти от COVID-19 заметно возрастает

Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Повышение жесткости артерий наблюдается при старении и нездоровом образе жизни. Когда стенки сосудов теряют способность растягиваться, это влияет на циркуляцию крови, повышает давление и нагрузку на сердце. Для оценки жесткости артерий анализируют скорость распространения пульсовой волны — волны повышенного давления, которая образуется при выбросе крови из левого желудочка сердца и расходится по артериям.

Ученые оценили состояние артерий у почти 2000 человек, чуть меньше половины из которых заразились COVID-19. Жесткость артерий у больных COVID-19 оказалась выше, чем у контрольной группы, причем чем сильнее она была выражена, тем выше для пациента был риск смерти.

Скорость распространения пульсовой волны легко измеряется с помощью датчиков на сонной и бедренной артериях. Авторы работы предлагают использовать этот показатель для оценки рисков тяжелого течения инфекции и смерти от COVID-19.

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