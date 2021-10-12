Полиция задержала в порту нелегального мигранта из Ирака и двух его подельников-контрабандистов

Вечером воскресенья полицейские проверили в зоне ожидания D-терминала Таллиннского порта трех человек, в отношении одного из которых возникло подозрение, что человек мог предъявить чужие документы. Так как сопровождавшие этого человека два имеющих финский вид на жительство гражданина Ирака, 44-летние мужчина и женщина, дали противоречивые и путаные показания, полицейские задержали всех трех иностранцев.

Полицейские выяснили, что предъявивший чужие документы мужчина является 19-летним гражданином Ирака и он приехал в ЕС незаконно через Беларусь. Ранее он находился в Литве в различных центрах размещения и покинул Литву самовольно. Полиция подозревает, что задержанные вместе с ним двое граждан Ирака пытались провезти его из Литвы через Латвию и Эстонию в Финляндию.

19-летнего молодого человека доставили в центр задержания, 44-летних граждан Ирака на данный момент задержали в качестве подозреваемых в совершении преступления. Для выяснения обстоятельств было начато уголовное делопроизводство на основании статьи о незаконном перемещении иностранца через государственную границу.

Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару сказал, что полиция в усиленном составе проверяет пассажиров и автомобили в портах Северной Эстонии уже несколько месяцев. "Так как миграционное давление из Беларуси никуда не исчезло, мы со своей стороны делаем все, чтобы Эстония не стала миграционным каналом в Финляндию или Швецию. Кроме дополнительных проверок в портах, полицейские чаще проверяют и прибывающих в страну в Южной Эстонии", — рассказал Ару.

С середины августа, когда полиция усилила контроль на границе, было проверено 183 845 человек и 94 228 транспортных средств.