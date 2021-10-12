Кийк не поддерживает введение справок для неофициально переболевших COVID-19

В Эстонии может быть до 100 000 людей, которые переболели COVID-19 , но не зафиксированы в официальной статистике, так как не делали официальный ПЦР-тест.

"Мы не пошли по этому пути, так как это вызвало бы путаницу на международном уровне. Мы совместно решили, что на уровне Европейского союза сертификат о перенесенном заболевании действует шесть месяцев. Дополнительная категория могла бы быть лишь внутригосударственной, — пояснил Кийк. — После перенесения COVID-19 уровень антител в организме может быть очень разным. Поэтому по-прежнему рекомендуется вакцинироваться одной дозой вакцины, чтобы получить более высокую и равномерную защиту, а также сертификат, действующий 12 месяцев".