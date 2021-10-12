Каллас поддерживает дополнительные ограничения для невакцинированных

"Я не хочу держать общество под замком. Дети должны ходить в школу, а экономика — продолжать свое развитие. Я хочу, чтобы наши больницы выдержали. И поэтому я поддерживаю дополнительные ограничения в отношении невакцинированных людей", — заявила Каллас в передаче "В студии премьер-министр" на Vikerraadio и поделилась одним из предложений по ограничениям.

"Если ситуация в больницах значительно ухудшится, и мы будем ограничивать плановое лечение, то в очередях на разные хирургические операции непривитые пациенты займут последние места", — привела пример Каллас.

"Если более 70% населения, которые серьезно заболевают, и более 90% людей, которые умирают, не вакцинированы, то необходимо сосредоточить внимание именно на них. Мы должны ограничить их передвижение, чтобы они не заболели, и пускать в заведения только со справкой о прохождении вакцинации", — сказала премьер-министр.

"Сейчас мы обсуждаем и то, что Закон о медицинском страховании позволяет в определенных случаях требовать возврата расходов на лечение. Стоит вопрос: если людям предоставляются вакцины, но они их не используют и заболевают, возможно ли потребовать от них возмещения расходов, связанных с заболеванием?" — рассказала о планах правительства Каллас.

Она также предупредила о введении более жестких мер в случае нарушения обязанности носить маски.