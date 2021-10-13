Новости Эстонии
13.10.2021, 07:40

Профессор Меритс: спрятавшийся вирус COVID-19 может позже проявить себя неизвестным пока образом

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Argo Ingver
По словам члена консультирующего правительство Научного совета и профессора прикладной вирусологии Тартуского университета Андреса Меритса, опыты на животных показывают, что после перенесенного заболевания COVID-19 весь организм заполнен остатками вируса, которые могут позже оказать определенное воздействие на организм.

"У меня есть опасения, что у детей, которые сейчас болеют коронавирусом, через год или пять лет проявится какой-нибудь странный симптом, которой потом свяжут с тем, переболел ли человек коронавирусом или нет", — говорит Меритс.

Как ученый, в опытах на мышах и обезьянах обнаружилось, что их почки, сердце, печень, кишечник, поджелудочная железа и другие органы после перенесенного коронавируса полны остатков COVID-19. "Я не осмелюсь утверждать, что это вредит организму, но ничего полезного здесь, по всей видимости, нет", — замечает Меритс.

По его словам, нужно отметить то, что у вирусов вообще есть свойство укрываться в переболевшем организме, а затем — иной раз в непредсказуемый момент — каким-то образом проявляться. Сейчас всё-таки нельзя достоверно утверждать, что у коронавируса будут какие-то отдаленные последствия, и говорить о времени, в течение которого они могут проявляться. "Может быть, он никак не даст о себе знать, а может проявиться, когда человеку исполнится 99 лет", — говорит Меритс.

По мнению профессора, возможные долгосрочные опасности болезни — одно из соображений, которое говорит в пользу вакцинирования детей и молодежи.

Меритс поясняет, что вакцина находится в организме локально, в определенном месте, не распространяется, и от нее не остается каких-то следов. "Вирус, напротив, распространяется везде, полностью загрязняет организм, от его действия могут оставаться доселе неизвестные побочные последствия", — подтытоживает Меритс.

Профессор считает, что до получения разрешения на вакцинацию детей младше 12 лет пройдет еще не меньше двух месяцев. "Я уверен, что Европейское агентство лекарственных средств в отношении ходатайств, касающегося детей, будет гораздо внимательнее и придирчивее", — сказал он.

Необходим ли будет людям, нуждающимся в третьей дозе, в дальнейшем четвертый и пятый укол? По словам Меритса, об этом еще говорить рано. "Мое личное мнение, исходя из известных нам вакцин, следующее — каждая следующая доза будет сопровождаться более дительным периодом".

Он соглашается, что вакцинирование от коронавируса станет неподобие вакцинирования от клещей, хотя промежутки между дозами не будут такими продолжительными. Будет и различие, связанное с возрастом вакцинируемого: чем человек старше — тем меньше составит интервал между бустерными дозами.

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