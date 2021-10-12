”Русской карте” и вакцинации не по пути: стигматизации жителей конкретного района нет оправдания
Особенно грустно, что эта более чем сомнительная формулировка вышла из-под пера баллотирующейся по списку социал-демократов бывшей журналистки, поскольку такие громкие заголовки одновременно ошибочны и бестактны. Неужели именно так социал-демократы планируют освобождать место для новой команды и новых идей (предвыборный лозунг партии на этих выборах)? Надеюсь, что это все-таки неудавшаяся реплика одного конкретного кандидата, а не позиция всей партии в дискуссии о решении проблем, вызванных COVID-19.
Показатели ванцинации в Ласнамяэ действительно не дотягивают до средних по Таллинну и остальной Эстонии. На позапрошлой неделе показатель заражаемости в Ласнамяэ составлял 232 позитивных случая на 100 000 жителей. В Таллинне соответствующий показатель составлял 315, а по всей Эстонии 375 случаев на 100 000 жителей. Иными словами, ласнамяэсцы заболевали коронавирусом реже, чем жители столицы или всей страны. Причин тому может быть несколько, причем одна из них скорее всего заключается в том, что многие жители Ласнамяэ уже переболели COVID-19 и приобрели в результате этого иммунитет против этого вируса. Это может отчасти объяснить тот факт, что при 55%-ном показателе охвата вакцинацией ласнамяэсцы заболевают реже, чем, например, жители Кесклинна (361 случай на 100 000 жителей). Выходит, что прежде чем выступать с громкими заявлениями, баллотирующемуся в Кесклинне политику следует уяснить факты и в первую очередь уделить внимание проблемам, которые острее стоят в ее районе.
Город Таллинн, Министерство социальных дел и наши партнеры из частного сектора приложили много усилий, чтобы привлечь жителей столицы к вакцинации. Смею предположить, что многие привитые таллиннцы порядком подустали от того, что мы постоянно говорим о новых и многочисленных возможностях вакцинирования. По крайней мере мой информационный поток полон таких сообщений и тут даже нет существенных отличий между частными, муниципальными или социальными СМИ — информация о вакцинации бросается в глаза везде. Следует отметить, что эта информация идентична как на эстонском, так и на русском языках. Так, на прошлой неделе получить прививку в Ласнамяэ можно было более чем в десяти точках, причем наряду с привычными медицинскими учреждениями среди них были школы и торговые центры. Мы постоянно прилагаем усилия к тому, чтобы информация о вакцинации была доступна и понятна, и местные жители смогли мы сделать прививку недалеко от дома. Кстати, особенно большой скачок показатель охвата вакцинацией в Ласнамяэ сделал именно в летние месяцы, когда в районе начал активную работу вакцинационный автобус.
Вряд ли кто-то будет спорить, что показатели Ласнамяэ могли бы быть лучше. Именно поэтому в понедельник, 11 октября в Ласнамяэ началась очередная крупная кампания по вакцинации, в рамках который дополнительные вакицинационные точки установлены возле нескольких торговых центров и желающие могут выбрать между двухдозовыми вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna, и однодозовой прививкой Janssen. В качестве нововведения стоит отдельно отметить, что в ходе этой кампании всем сомневающимся в необходимости и безопасности прививки предлагается также консультирование.
Дискуссия о том, как мотивировать людей прививаться, только приветствуется. Но вряд ли провокационные и аморально сформулированные заголовки помогут нам, как обществу, в поиске решений. Если раньше мы уже привыкли, что противопоставляющие лозунги о необходимости ”остановить Ласнамяэ” используют правые консерваторы из партии ”Отечество”, то теперь ”русскую карту” выложили на стол и социал-демократы. Противопоставлению людей на национальной почве и стигматизации жителей конкретного района нет оправдания, тем более, если единственная их цель — преодолеть избирательный порог под аккомпанемент бросающихся в глаза громких заголовков.