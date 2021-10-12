ПОДКАСТ | Первая победа Эстонии за три года и первое место нарвского тренера со сборной России(1)
Сборная Эстонии в понедельник дома проиграла сборной Уэльса 0:1. Перед матчем капитан команды Константин Васильев попросил его заменить из-за травмы задней поверхности бедра. "Последнее время достаточно плотный график. Некоторые матчи играл в пограничном состоянии. Первые признаки были на предигровой тренировке. Надеялись, что все успокоится. На разминке стало понятно, что состояние ухудшается. Очень рискованно было выходить, можно было через 10 минут закончить матч и усугубить травму. Рассчитываем обойтись несколькими днями на восстановление. Следующая игра в воскресенье. Надеюсь, ситуацию удастся взять под контроль", — сказал Константин Васильев в подкасте RusDelfi. Он добавил, что был немного расстроен из-за неучастия в матче. "Но такие вещи в футболе встречаются. Мы приняли правильное решение".
Уэльс забил уже на первых минутах. У нашей команды было несколько моментов, но распечатать ворота соперника так и не удалось. "Смотрел матч с трибуны. Первый тайм было тяжело. Однако было много хорошего. На гол мы наиграли", — прокомментировал Васильев.
На прошлой неделе Эстония обыграла Беларусь на своем поле. Это первая победа в официальном матче за последние три года. "Действительно был такой сложный период. Нужно учитывать, что у нас были сильные соперники: Германия, Голландия, Бельгия. Были игры, когда мы могли выигрывать. Но это футбол, нам не стоит сильно драматизировать или сильно преувеличивать свои возможности. Сейчас результаты стали лучше, это хорошая тенденция", — считает Костя.
Появление нового тренера Томаса Хэберли взбодрило команду. Это повлияло и на результаты. Летом команда победила впервые в Балтийском кубке (в новейшей истории). Заработала очки с Уэльсом в гостях. "Требования становятся понятней. Их выполнение на поле превращаются в хорошие автоматизмы. К каждой игре готовимся отдельно. Надо отметить, что у нас достаточно много футболистов прошлой зимой нашли новые клубы, то есть сделали скачок в развитии. Тренер помогает развиваться и играть на сильных качествах", — сказал полузащитник.
Помогла и новая схема 3-5-3. "Мы немного перестроились на другую схему игры. Главный фактор, чего хотел тренер, чтобы в нападении не ходил одинокий нападающий. Ему нужна помощь, это облегчает выход из обороны. У нас есть 3-4 нападающих, которые показывают стабильную игру, на это можно опираться. Плюс у нас достаточно много центральных защитников. Их можно использовать, поэтому с тремя центральными защитниками игра становится надежнее в обороне", — поделился он.
У Константина заканчивается контракт с футбольным клубом "Флора" этой зимой — по окончанию сезона. Будет ли он его продлевать? "Никаких пока разговоров с клубом не было. Сейчас достаточно плотный график, много игр. После уже будем принимать решение. Также много зависит от моего физического состояния. Сложно загадывать. По возможности с удовольствием бы еще поиграл", — заключил игрок сборной Эстонии.
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