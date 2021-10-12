ПОДКАСТ | Первая победа Эстонии за три года и первое место нарвского тренера со сборной России

Сборная Эстонии в понедельник дома проиграла сборной Уэльса 0:1. Перед матчем капитан команды Константин Васильев попросил его заменить из-за травмы задней поверхности бедра. "Последнее время достаточно плотный график. Некоторые матчи играл в пограничном состоянии. Первые признаки были на предигровой тренировке. Надеялись, что все успокоится. На разминке стало понятно, что состояние ухудшается. Очень рискованно было выходить, можно было через 10 минут закончить матч и усугубить травму. Рассчитываем обойтись несколькими днями на восстановление. Следующая игра в воскресенье. Надеюсь, ситуацию удастся взять под контроль", — сказал Константин Васильев в подкасте RusDelfi. Он добавил, что был немного расстроен из-за неучастия в матче. "Но такие вещи в футболе встречаются. Мы приняли правильное решение".

Уэльс забил уже на первых минутах. У нашей команды было несколько моментов, но распечатать ворота соперника так и не удалось. "Смотрел матч с трибуны. Первый тайм было тяжело. Однако было много хорошего. На гол мы наиграли", — прокомментировал Васильев.

На прошлой неделе Эстония обыграла Беларусь на своем поле. Это первая победа в официальном матче за последние три года. "Действительно был такой сложный период. Нужно учитывать, что у нас были сильные соперники: Германия, Голландия, Бельгия. Были игры, когда мы могли выигрывать. Но это футбол, нам не стоит сильно драматизировать или сильно преувеличивать свои возможности. Сейчас результаты стали лучше, это хорошая тенденция", — считает Костя.