За рубежом
12.10.2021, 20:38

Кому верить в эпоху пандемии? Профессор из Латвии — о диванных ученых и страхе перед вакцинами

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Вита Дрейере
журналист
Foto: LETA
Профессор факультета даторики Латвийского университета Андрис Амбайнис обратил на себя внимание, когда после получения второй докторской степени в Калифорнийском университете в Беркли решил продолжить карьеру в Латвии. Свою первую докторскую степень ученый получил в 22 года, а в 32 стал самым молодым действительным членом Академии наук Латвии за всю ее историю. На данный момент он ведет исследовательскую деятельность в области квантовых вычислений.

"Есть некоторые ученые, которые, судя по степеням, очень серьезны, но в связи с пандемией они говорили вещи, которые мне казались странными. В таких случаях, когда их прогнозы можно было позже проверить, они оказывались неверными. Бывает. Один профессор из Оксфордского университета летом 2020 года сказала, что все — пандемия закончилась. Почему она это сказала и чем она руководствовалась, я не понимаю до сих пор", — говорит профессор факультета даторики Латвийского университета Андрис Амбайнис.

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