Кому верить в эпоху пандемии? Профессор из Латвии — о диванных ученых и страхе перед вакцинами

"Есть некоторые ученые, которые, судя по степеням, очень серьезны, но в связи с пандемией они говорили вещи, которые мне казались странными. В таких случаях, когда их прогнозы можно было позже проверить, они оказывались неверными. Бывает. Один профессор из Оксфордского университета летом 2020 года сказала, что все — пандемия закончилась. Почему она это сказала и чем она руководствовалась, я не понимаю до сих пор", — говорит профессор факультета даторики Латвийского университета Андрис Амбайнис.