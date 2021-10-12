12.10.2021, 20:38
Кому верить в эпоху пандемии? Профессор из Латвии — о диванных ученых и страхе перед вакцинами(8)
Foto: LETA
Профессор факультета даторики Латвийского университета Андрис Амбайнис обратил на себя внимание, когда после получения второй докторской степени в Калифорнийском университете в Беркли решил продолжить карьеру в Латвии. Свою первую докторскую степень ученый получил в 22 года, а в 32 стал самым молодым действительным членом Академии наук Латвии за всю ее историю. На данный момент он ведет исследовательскую деятельность в области квантовых вычислений.