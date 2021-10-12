Экспресс-гид по Синимяэ: короткая остановка на пути из Петербурга в Таллинн

Недалеко от Нарвы рядом с трассой, ведущей в Таллинн, есть небольшой поселок Синимяэ. Если путешествуете на машине, в хорошую погоду стоит сделать здесь небольшую остановку: пройтись по Синим холмам и посетить военно-исторический музей.

Синимяэ — крошечный поселок, где живет 450 жителей, в основном бывших работников совхоза. И, собираясь в музей Синимяэских высот Вайвара, я была уверена, что буду единственным посетителем если не за неделю, то за день точно. Приехала, а в музее толпа молодых людей. Не экскурсия, просто три семьи.

За час, что я провела в музее (болтала с его директором), экспозицию посетили человек 40. Из Таллина, Вильянди, Силламяэ и Нью-Йорка. Если бы не пандемия, то были бы посетители и из Петербурга.

Музей, конечно, грустный. В 1944 году в боях на Синих горах погибло 100 тысяч человек. В бывшем амбаре, восстановленном и переделанном под музей, выставлен их нехитрый скарб, найденный в местной земле: домино, книжки, фляжки, каски, шинели и смертные жетоны. Есть и сбитый советский штурмовик ”Ил-2”, который достали из озера Консу недалеко от Куремяэ. В музее всего одна комната, но впечатления сильные.

Директор военно-исторического музея (она же следит за порядком и продает билеты) охотно отвечает на вопросы и рассказывает об истории этих мест. Ивика говорит на четырех языках — на родном эстонском, на русском, английском и шведском, еще читает на немецком.

Самое большое и современное здание в поселке Синимяэ — школа, где учится 40 детей. Через дорогу — двухэтажный дом, в котором находится волостное управление.

Если пойти по этой улице до детской площадки и обогнуть холм снизу — увидите укрепления, построенные еще в первую мировую войну. У подножия холма есть столы для пикника. А наверху скоро построят смотровую вышку.