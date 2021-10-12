Контавейт выиграла 15 из 16 последних матчей и поблагодарила российского тренера

”Мы невероятно упорно боролись весь матч, и я просто старалась не отступать. Я была готова к тяжелому матчу. Она такой хороший игрок, такой боец, поэтому я знала: игра не окончена до самого последнего очка”.

Контавейт выиграла 15 из 16 последних матчей и теперь встретится с Беатрис Хаддад Майей.

”Мне здесь очень нравится, очень нравятся упорные матчи, я получаю огромное удовольствие. Думаю, это сыграло ключевую роль, и, конечно, Дмитрий [Турсунов, российский тренер теннисистки] тоже очень помог”, - цитирует спортсменку официальный сайт WTA.

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