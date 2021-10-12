Новости Эстонии
12.10.2021, 14:50

ВИДЕО | Президент Алар Карис вызвал Танеля Кийка на ковер в Кадриорг

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Сегодня утром президент Алар Карис вызвал в Кадриорг министра здоровья и труда Танеля Кийка, чтобы поговорить о проблемах в управлении кризиcом, вызыванным коронавирусом.

В понедельник в своей первой речи на посту президента Карис отметил, что разрешение кризиса местами было сумбурным и многие свои решения правительство аргументировать не смогло.

После встречи с президентов Кийк сказал, что они говорили не о проблемах, а о возможностях. ”На самом деле сегодня мы обсуждали, каковы основные возможности увеличения охвата вакцинации, защиты групп риска”, — отметил Кийк и добавил, что они договорились с президентом продолжать обмениваться мыслями по этому поводу.

Также Карис встретится сегодня с научным советом.

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