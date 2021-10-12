12.10.2021, 14:05
Научный совет предложит правительству ввести справки для людей с антителами(5)
Foto: Kiur Kaasik
Научный совет намерен предложить правительству ввести временные справки для людей, имеющих определенное количество антител к коронавирусу.
Результаты теста на антитела для справки будет действовать три месяца.
”Речь идет о временной мере помощи, направленной прежде всего на тех людей, которые ожидают второй дозы вакцины”,- сказала руководитель Научного совета Ирья Лутсар. Она отметила, что необходимо договориться о предельных нормах количества антител, необходимых для получения справки.
Документ будет действовать только на территории Эстонии. Лутсар отметила, что, насколько ей известно, подобных справок нет нигде в мире.