Научный совет предложит правительству ввести справки для людей с антителами

Результаты теста на антитела для справки будет действовать три месяца.

”Речь идет о временной мере помощи, направленной прежде всего на тех людей, которые ожидают второй дозы вакцины”,- сказала руководитель Научного совета Ирья Лутсар. Она отметила, что необходимо договориться о предельных нормах количества антител, необходимых для получения справки.

Документ будет действовать только на территории Эстонии. Лутсар отметила, что, насколько ей известно, подобных справок нет нигде в мире.