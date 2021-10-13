Стоимость денег падает. Что делать со сбережениями?

Вариант 1: инвестировать в бизнес



Предприятия создаются для получения прибыли, поэтому покупка акций может значительно увеличить количество денег. Однако для этого нужны очень прочные знания и опыт, потому что, как мы знаем, не каждой фирме удается получить прибыль, и не каждая фирма со временем увеличивает свою стоимость. Даже опытный специалист не может с полной уверенностью утверждать, стоимость каких точно акций повысится наверняка. Так что для обычного инвестора велик риск потерять свои сбережения, если вложить деньги не в то предприятие.



Вариант 2: купить то, что не падает в цене



Если все цены растут, то, например, при покупке недвижимости ее цена также должна со временем расти. Так, если на свободные деньги купить квартиру, то стоимость этой квартиры во время инфляции тоже должна увеличиваться. Однако сегодня цены на недвижимость выросли настолько высоко, что при нынешних ценах инвестировать в квартиру уже очень рискованно. Хотя рыночная стоимость как будто растет, но снижается число людей, готовых покупать по таким ценам. Это означает, что если деньги, вложенные в квартиру, через несколько лет понадобятся, продать ее может оказаться непросто. Кроме того, содержание недвижимости тоже требует денег — текущее обслуживание, коммунальные платежи, земельный налог.



Вариант 3: вклад с хорошей процентной ставкой

Развитие кооперативной экономики в нашем финансовом мире создало разумные возможности для вкладывания застойных денег. Поскольку у сберегательно-кредитного кооператива нет отдельного круга владельцев, весь доход можно использовать для выплаты достойных процентов по вкладам.

Чтобы смягчить последствия растущей инфляции, Kodumaa Kapitali HLÜ выплачивает 8 % годовых по всем трехлетним вкладам, открытым до 15 ноября. Таким образом, открытие 3-летнего депозита до 15 ноября означает чистые 3 х 640 евро за вклад в 10 000 евро!