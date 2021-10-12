Латвийская высшая лига начала свой сезон

Новый сезон латвийской Высшей лиги уже стал историческим: в чемпионате принимает участие сразу десять клубов – это максимальное количество команд, заявившихся в элитный дивизион. Надеемся, что отголоски пандемии не дадут о себе знать, и команды завершат сезон в том же составе, в котором его и начинали. Формат чемпионата не претерпел значительных изменений: по-прежнему после завершения регулярного отрезка последуют матчи плей-офф, куда попадут первые восемь команд.

Стоит отметить, что из дебютантов относительно удовлетворительного результата в первом туре добились лишь футболисты «Никерс» из Кулдиги, сыгравшие на своём паркете вничью 2:2 с «Даугавпилсом». Впрочем, едва ли хозяева могли быть рады такому исходу – ещё за три минуты до финального свистка они вели в счете 2:0, но в итоге упустили победу. Справедливости ради, отметим, что «Никерс» и вовсе могли проиграть – на последней минуте гости не реализовали пенальти.

Ещё один дебютант «Ница» в первом туре гостил в Риге, где встречался с местным «Никарс». Интриги в этом матче откровенно не получилось: хозяева уже к 22-й минуте отправили пять мячей в ворота соперника, на чем и остановились – 5:0, уверенная победа рижан.

Третий дебютант Высшей лиги «Кенгарус» проходил испытание одним из сильнейших клубов Латвии – в Огре новички принимали «Петров». И если «Никарс», вероятно, намеренно не стал обрушивать всю свою мощь на «Ницу», то гости из Елгавы буквально смяли соперника со стартовых минут первого тайма: неудивительно, что к перерыву на табло горели кошмарные для хозяев 0:7. Впрочем, и после небольшого отдыха игроки «Петров» не стали сбавлять оборотов, несмотря на то, что «Кенгарус» забили первыми. Возможно, этот гол ещё больше завёл гостей, и те показывали свой максимум вплоть до финального свистка арбитра. В конечном итоге, «Кенгарус» проиграли 2:16, и это явно не тот результат, на который они рассчитывали в своём первом в истории матче в Высшей лиге.

Также отметим, что действующий чемпион Латвии «Раба» не испытал сложностей в матче против «Саласпилса» (9:1), а «Екабпилс» «засушил» «Резекне» (6:0).