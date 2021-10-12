ВИДЕО | Местные выборы: что по-другому на этот раз

- Изменилось время голосования: отдать свой голос электронно можно с 11 октября по 16 октября включительно.

- В рамках своего избирательного округа (волость или город) можно проголосовать на любом избирательном участке. В случае с Таллинном — на любом избирательном участке в вашем районе.

- Поданный электронно голос можно изменить в интернет-среде до 8 часов вечера 16 октября и на избирательном участке как во время предварительного голосования, так и в день основного голосования.

Если человек проголосовал и электронно, и на участке, в расчет принимается отданный на участке голос.

Для электронного голосования необходимо зайти на сайт www.valimised.ee и скачать на компьютер приложение избирателя. Оно открывается непосредственно перед началом голосования на главной странице сайта выборов. Для голосования нужны компьютер, доступ к интернету, ID-карта и считыватель ID-карты или mobiil-ID, и PIN-коды.

При помощи Smart-ID проголосовать на этих выборах еще невозможно. Также невозможно проголосовать со смарт-устройства. Однако на смартфоне можно проверить, что электронный голос поступил на центральный сервер выборов и правильно выражает волю избирателя. Для этого нужно скачать на смартфон приложение ”EH kontrollrakendus”, которое можно найти в Google Play или Appstore.

Руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ подчеркнул, что в случае, если избиратель чувствует, что во время его электронного голосования не была обеспечена секретность голосования, у него есть возможность изменить сделанный выбор, проголосовав повторно до вечера субботы. ”Если избиратель проголосовал и электронно, и при помощи бумажного бюллетеня, засчитывается только выбор, сделанный в участке. С этого года избиратель может и в день голосования, в воскресенье, изменить свой отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня”, — отметил Койтмяэ.