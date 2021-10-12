Больше чем работа
12.10.2021, 11:58

Дизайнер интерьеров IKEA: компания дает мне возможность помочь многим людям улучшить свою домашнюю жизнь

 
Foto: IKEA Eesti
Товары для дома и дизайн интерьера, предлагаемые шведской мебельной компанией IKEA, вдохновляют многих совершенствовать свой дом по доступной цене. Элийзе Таммекиви, дизайнер интерьеров IKEA, рассказывает, что значит работать дизайнером во всемирно известной компании IKEA.

По словам Элийзе Таммекиви, дизайнера интерьеров IKEA в Эстонии, IKEA дает уникальную возможность сделать лучше домашнюю жизнь для множества людей. «Предлагаемые IKEA решения для дома и интерьера вдохновляют многих людей по всему миру совершенствовать свои дома. Наша команда дизайнеров стоит за всеми вдохновляющими, практичными, самобытными и экологичными дизайнерскими находками, поэтому мы в буквальном смысле можем улучшать повседневную жизнь тысяч людей в Эстонии», — пояснила Таммекиви. Команда дизайнеров интерьеров IKEA в Эстонии состоит из десятков специалистов, которые работают над тем, чтобы магазин и демонстрационный зал воодушевляли каждого посетителя.

Таммекиви рассказала, что поиск дизайнерских решений часто начинается с размышлений о том, как живут жители Эстонии у себя дома — о чем мечтают и с чем им приходится сталкиваться каждый день. «Иногда источником вдохновения может послужить одно конкретное изделие, вокруг которого формируется подходящий дизайн интерьера. Поскольку сегодня у эстонцев очень быстрый темп работы, меня вдохновляют природа, покой и тишина. Но IKEA предназначена для множества людей, поэтому из 8000 разнообразных товаров каждый может найти что-то подходящее для своего дома, независимо от того, предпочитает ли он природные мотивы, смелые цвета и узоры или же в приоритете — мультифункциональность дома и потребности его обитателей».

Миссия IKEA — улучшать домашнюю жизнь людей

«Порядок в доме — основа всего. Различные идеи по организации пространства помогут распределить и рассортировать все вещи, даже те, у которых в доме нет еще своего места. Чем спокойнее и визуально чище выглядит дом, тем лучше в нем отдыхать. В комнате, где всё вперемешку, очень трудно сосредоточиться или отдохнуть, потому что подсознательно мы фиксируем чрезмерное количество вещей, и это не дает отдыха глазам и мозгу», — пояснила дизайнер интерьеров IKEA. Она добавила, что дизайнерами IKEA движет страсть к своей работе — они всегда в поиске новых решений: как по доступной цене сделать дом удобнее, красивее и уютнее.

Дизайнер интерьеров IKEA считает, что в IKEA большие возможности для развития как на профессиональном, так и на личностном уровне. «В IKEA уникальные возможности для продвижения в самой компании. Можно переходить из одного отдела в другой и двигаться по карьерной лестнице, став, например, старшим смены, заместителем или руководителем отдела. Можно перевестись за границу и работать в любом отделении IKEA по всему миру. Вы можете стать послом дизайна и улучшать жизнь в домах где пожелаете, и это придаст вашей работе еще большую значимость».

Таммекиви отметила, что работа в IKEA ей нравится тем, что каждый сотрудник — это член семьи IKEA, от уборщиков и логистов до сезонных рабочих. «Все равны и общаются между собой. Никто ни к кому не относится свысока. Коллектив словно семья — мы можем делиться тем, как провели выходные или с какими проблемами нам пришлось столкнуться».

Осенью 2022 года в Эстонии откроется первый крупный магазин мебели IKEA, и в связи с этим планируется прием новых сотрудников на разные должности — дизайнеры, консультанты по продажам, логисты, работники ресторанов и т. д. Всего в таллиннском магазине IKEA приступит к работе около 300 новых сотрудников.