Дизайнер интерьеров IKEA: компания дает мне возможность помочь многим людям улучшить свою домашнюю жизнь

По словам Элийзе Таммекиви, дизайнера интерьеров IKEA в Эстонии, IKEA дает уникальную возможность сделать лучше домашнюю жизнь для множества людей. «Предлагаемые IKEA решения для дома и интерьера вдохновляют многих людей по всему миру совершенствовать свои дома. Наша команда дизайнеров стоит за всеми вдохновляющими, практичными, самобытными и экологичными дизайнерскими находками, поэтому мы в буквальном смысле можем улучшать повседневную жизнь тысяч людей в Эстонии», — пояснила Таммекиви. Команда дизайнеров интерьеров IKEA в Эстонии состоит из десятков специалистов, которые работают над тем, чтобы магазин и демонстрационный зал воодушевляли каждого посетителя.

Таммекиви рассказала, что поиск дизайнерских решений часто начинается с размышлений о том, как живут жители Эстонии у себя дома — о чем мечтают и с чем им приходится сталкиваться каждый день. «Иногда источником вдохновения может послужить одно конкретное изделие, вокруг которого формируется подходящий дизайн интерьера. Поскольку сегодня у эстонцев очень быстрый темп работы, меня вдохновляют природа, покой и тишина. Но IKEA предназначена для множества людей, поэтому из 8000 разнообразных товаров каждый может найти что-то подходящее для своего дома, независимо от того, предпочитает ли он природные мотивы, смелые цвета и узоры или же в приоритете — мультифункциональность дома и потребности его обитателей».

Миссия IKEA — улучшать домашнюю жизнь людей