Дизайнер интерьеров IKEA: компания дает мне возможность помочь многим людям улучшить свою домашнюю жизнь
По словам Элийзе Таммекиви, дизайнера интерьеров IKEA в Эстонии, IKEA дает уникальную возможность сделать лучше домашнюю жизнь для множества людей. «Предлагаемые IKEA решения для дома и интерьера вдохновляют многих людей по всему миру совершенствовать свои дома. Наша команда дизайнеров стоит за всеми вдохновляющими, практичными, самобытными и экологичными дизайнерскими находками, поэтому мы в буквальном смысле можем улучшать повседневную жизнь тысяч людей в Эстонии», — пояснила Таммекиви. Команда дизайнеров интерьеров IKEA в Эстонии состоит из десятков специалистов, которые работают над тем, чтобы магазин и демонстрационный зал воодушевляли каждого посетителя.
Таммекиви рассказала, что поиск дизайнерских решений часто начинается с размышлений о том, как живут жители Эстонии у себя дома — о чем мечтают и с чем им приходится сталкиваться каждый день. «Иногда источником вдохновения может послужить одно конкретное изделие, вокруг которого формируется подходящий дизайн интерьера. Поскольку сегодня у эстонцев очень быстрый темп работы, меня вдохновляют природа, покой и тишина. Но IKEA предназначена для множества людей, поэтому из 8000 разнообразных товаров каждый может найти что-то подходящее для своего дома, независимо от того, предпочитает ли он природные мотивы, смелые цвета и узоры или же в приоритете — мультифункциональность дома и потребности его обитателей».
Миссия IKEA — улучшать домашнюю жизнь людей
«Порядок в доме — основа всего. Различные идеи по организации пространства помогут распределить и рассортировать все вещи, даже те, у которых в доме нет еще своего места. Чем спокойнее и визуально чище выглядит дом, тем лучше в нем отдыхать. В комнате, где всё вперемешку, очень трудно сосредоточиться или отдохнуть, потому что подсознательно мы фиксируем чрезмерное количество вещей, и это не дает отдыха глазам и мозгу», — пояснила дизайнер интерьеров IKEA. Она добавила, что дизайнерами IKEA движет страсть к своей работе — они всегда в поиске новых решений: как по доступной цене сделать дом удобнее, красивее и уютнее.
Дизайнер интерьеров IKEA считает, что в IKEA большие возможности для развития как на профессиональном, так и на личностном уровне. «В IKEA уникальные возможности для продвижения в самой компании. Можно переходить из одного отдела в другой и двигаться по карьерной лестнице, став, например, старшим смены, заместителем или руководителем отдела. Можно перевестись за границу и работать в любом отделении IKEA по всему миру. Вы можете стать послом дизайна и улучшать жизнь в домах где пожелаете, и это придаст вашей работе еще большую значимость».
Таммекиви отметила, что работа в IKEA ей нравится тем, что каждый сотрудник — это член семьи IKEA, от уборщиков и логистов до сезонных рабочих. «Все равны и общаются между собой. Никто ни к кому не относится свысока. Коллектив словно семья — мы можем делиться тем, как провели выходные или с какими проблемами нам пришлось столкнуться».
Осенью 2022 года в Эстонии откроется первый крупный магазин мебели IKEA, и в связи с этим планируется прием новых сотрудников на разные должности — дизайнеры, консультанты по продажам, логисты, работники ресторанов и т. д. Всего в таллиннском магазине IKEA приступит к работе около 300 новых сотрудников.