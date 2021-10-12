В Кохтла-Ярве скончалась "Учитель года 2017" Надежда Павлють

Преподаватель химии Таммикуской основной школы в Кохтла-Ярве Надежда Павлють скончалась на 61-м году жизни. Эту информацию подтвердила RusDelfi директор учебного заведения Валентина Кутузова. "Это трагедия для всей школы, семьи, друзей. Она была замечательным человеком и учителем", — добавила Кутузова. Надежда Павлють умерла 10 октября. Точную причину смерти директор не уточнила.

"Коварная болезнь забрала жизнь замечательного человека. Нам будет очень её не хватать, но она останется в памяти и сердцах родных, друзей, коллег. Коллектив школы скорбит о безвременной кончине Надежды Федоровны Павлють и выражает искренние соболезнования маме, дочери и сыну, родным и близким. Спасибо, Надежда, что ты была в нашей жизни и согревала теплом своей души!" — написали коллеги в Facebook.