Эстонские предприятия все чаще становятся жертвами кибератак

Удаленная работа стала новой нормой, и большинство предприятий используют различные решения для дистанционной работы. Облачные решения становятся все более популярными и также вызывают интерес у киберпреступников. По разным данным, количество атак, связанных с этими решениями, по сравнению с прошлым годом увеличилось во всем мире примерно на 600%, такая же тенденция наблюдается и в Эстонии.

По словам руководителя сферы кибербезопасности Telia Eesti Айгара Кяйса, по мере развития технологий и систем кибербезопасности, к сожалению, и киберпреступники тоже становятся более опытными, а атаки более точными. Объем атак программ-вымогателей (ransomware) за год увеличился почти вдвое, и можно ожидать, что рост их количества продолжится.

”В случае атак программ-вымогателей преступники пытаются получить пароли сотрудников, чтобы захватить их учетные записи с целью доступа к информационным системам предприятия, чтобы затем потребовать выкуп за их так сказать освобождение. Если предприятие стало жертвой такого нападения, ни в коем случае не следует платить преступникам. Ведь в противном случае мы, по сути, финансируем киберпреступность, и у преступников появляется все больше мотивации для проведения таких атак. Кроме того, нет никакой уверенности в том, что после выплаты денег системы предприятия действительно будут выпущены из-под контроля злоумышленников”, — подчеркнул Кяйс.

Также участились так называемые DDoS-атаки, когда серверы искусственно перегружаются ложными запросами, в результате чего клиенты больше не могут получить доступ к услугам предприятия. По разным данным, количество DDoS-атак за год увеличилось втрое.