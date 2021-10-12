За сутки выявлено 1260 случаев заражения коронавирусом, скончались два человека

По состоянию на утро 12 октября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 237 человек. Всего в больницах 290 зараженных коронавирусом пациентов, из которых не вакцинированы 194, или 66,9%, и с завершенным курсом вакцинации 96, или 33,1%.

За сутки в больницах открыли 56 новых историй болезни. Умерло два зараженных коронавирусом: 85-летний мужчина и 89-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 7364 результата теста, из которых 954 оказались положительными. Из получивших положительный тест 840 не были вакцинированы и 420 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 1654 доз вакцины, всего введено 1 390 624 дозы. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 67,6%.

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