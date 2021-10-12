Правда ли, что в США от вакцин против COVID-19 умерло более 10 000 человек?

Пользователи социальных сетей приводят разные оценки ”реальной” смертности от вакцин против COVID-19, но зачастую их утверждения сводятся к тому, что прививки не только не спасают от коронавируса, но и сами представляют опасность. Например, в июле 2021 года в Facebook появилась информация о почти 11 000 погибших после укола, в сентябре во ”ВКонтакте” говорили о 13 000. Известный ковидоскептик и сторонник теорий заговора, профессор МГИМО Валентин Катасонов также в сентябре заявлял о почти 14 000 смертей из-за вакцин.

Большинство авторов подобных публикаций ссылаются на данные VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System) — Системы сообщений о побочных эффектах вакцин. Она была основана в 1990 году в США для обнаружения возможных проблем, которые производители вакцин упустили на этапе клинических испытаний. Системой совместно руководят Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) — государственные учреждения США.

На сайте VAERS говорится, что она ”принимает и анализирует сообщения о (возможных) побочных эффектах после вакцинации”. О побочном эффекте пациенты могут сообщать добровольно, в то время как медицинские работники в некоторых случаях обязаны это делать. В свою очередь, производители вакцин должны передавать VAERS все свои наблюдения в этой сфере. При этом на сайте подчёркивается, что система служит лишь для связи пациентов и медиков с одной стороны и CDC и FDA — с другой. VAERS не определяет связь между вакциной и наблюдаемой проблемой со здоровьем, а лишь передаёт поступившие сообщения в компетентные органы.