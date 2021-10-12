В торговых центрах Ласнамяэ открыты пункты консультации и вакцинации от COVID-19 без предварительной регистрации

«Слишком многие люди были свидетелями серьезных последствий коронавируса у своих близких. Это не должно быть так! Вакцинация – это лучший способ защитить себя и своих близких. Особенно важно вакцинироваться пожилым и людям с хроническими заболеваниями. - сказал канцлер Министерства социальных дел Маарьо Мяндмаа. – Понятно, что вакцинация может вызывать страх, поэтому теперь в Ласнамяэ есть очень хорошая возможность обсудить свои проблемы с медицинским работником, и, при желании, вакцинироваться на месте».

«Я призываю всех жителей Ласнамяэ воспользоваться этой возможностью и вакцинироваться. Также я благодарю всех, кто уже сделал прививку и соблюдает меры предосторожности, потому что, именно благодаря вашему вкладу, мы можем держать распространение вируса под контролем. Если вы сами уже привились, то вы всегда можете передать информацию о возможностях для консультации и вакцинации тем, кто все еще колеблется», – сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

На консультацию и вакцинацию приглашаются люди не младше 12 лет. С собой следует взять документ, удостоверяющий личность. Вакцинироваться можно вакцинами Pfizer/BioNTech и Moderna или однодозовой вакциной Janssen.

Время и даты работы дополнительных пунктов вакцинации в Ласнамяэ:

Lasnamäe Idakeskus (Пунане, 16б)

11 октября: 11-19

Культурный центр Линдакиви (Яана Коорти, 22)

17 октября: 10-17

Lasnamäe Coop (Й. Смуули теэ, 43)

11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 и 22 октября: 15-19

16, 17, 23 и 24 октября: 10-17

Парковка центра Ümera (Лаагна теэ, 80)

11, 13, 15, 18, 20 и 22 октября: 15-19

17, 23 и 24 октября: 10-17

Парковка Maxima XXX (Линнамяэ теэ, 57)

12, 13, 19 и 20 октября: 15-19

16, 17, 23 и 24 октября: 10-17

Постоянно открыт пункт:

Экспресс-клиника Confido в Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13)

Пн-Сб.: 10-21 и Вс.: 10-19, предварительная регистрация по тел. 1330

Консультацию на тему вакцинации можно получить и в справочной службе семейных врачей по телефону 1220. Помимо этого, по-прежнему можно забронировать время для вакцинации по телефону 1247, посредством диги-регистратуры, у семейного врача, или в аптеке.