Компенсации и иные блага: что получила Кальюлайд с уходом из Кадриорга

Когда в 2006 году Арнольд Рюйтель покинул пост президента, его безопасность поручили охранять 23 полицейским, что общественность посчитала чрезмерным. Подобный размах был связан с тем, что по закону о президентских льготах, защита ушедшего в отставку президента должна была быть организована на тех же основаниях, что и защита действующего президента.

По нынешнему закону, министр внутренних дел может также назначить покинувшему свой пост президенту осуществляемую Департаментом полиции и погранохраны охрану, но об этом президент должен ходатайствовать. При этом защита не должна быть такой же, как у действующего президента.

На сегодняшний день на основании прогноза безопасности, составленного по ходатайству канцелярии президента, Кальюлайд обеспечивается охрана на ближайшие шесть месяцев и в меньших объемах, чем это было раньше.

Как поясняет полиция, нет оснований предполагать, что жизни и здоровью Кальюлайд что-то угрожает, но спонтанные инциденты в публичном пространстве исключать нельзя. Более подробно тактику охрану полиция не раскрывает.

Также, скорее всего, дом Кальюдайд будет внесен в список охраняемых полицией объектов, куда сейчас входят, например, дома Арнольда Рюйтеля, вдовы Леннарта Мери Хелле Мери и Тоомаса Хендрика Ильвеса.

Кроме этого покинувший пост президент получает право пользоваться рядом материальных благ, например, иметь за счет президентской канцелярии советника и секретаря, рабочие, жилые и представительские помещения, служебный автомобиль.

Кроме этого Кальюлайд будет получать президентскую пенсию в размере 75% от зарплаты президента. Сейчас президентская зарплата составляет 6768,36 евро, следовательно пенсия будет ровняться 5076,27 евро.

Также при уходе с должности Кальюлайд имеет право на единоразовую компенсацию в размере годовой зарплаты президента. Исходя из нынешней ставки, компенсация составит 81 220 евро и 32 цента.