ВЫБОРЫ-2021 | Итоги первого дня: проголосовали 49313 избирателей

На избирательных участках по всей Эстонии проголосовали 12 798 избирателей, и электронно свой голос отдали 36 315 человек.

Проголосовать на 31 избирательном участке в Таллинне пришло 12 262, на 12 участках в Тарту — 2671 человек.

Электронное голосование будет продолжаться круглосуточно до 20:00 16 октября. С понедельника по четверг с 12:00 до 20:00 можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. В каждом центре открыт по крайней мере один участок, где могут проголосовать все избиратели, вне зависимости от адреса места жительства согласно Регистру народонаселения.

С пятницы по воскресенье будут открыты все 448 избирательных участков по всей Эстонии. В этот период избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в своем городе или волости. В Таллинне можно голосовать на любом избирательном участке в своем районе.

Исключение составляет волость Пейпсияэре в Тартуском уезде, в которой сформировано четыре избирательных округа. Здесь избиратель может проголосовать в своем избирательном округе.