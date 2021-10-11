11.10.2021, 20:44
Евросоюз расширил санкции против России в связи с аннексией Крыма(58)
В частности, новые санкции коснулись судьи Верховного суда аннексированного Крыма Галины Редько, начальника УФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка, судьи Киевского районного суда Симферополя Андрея Долгополова и прокурора Южного военного округа Евгения Колпикова.
"Указанные восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничения за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — отмечается в сообщении.
Всего под санкциями, связанными с нарушением территориальной целостности Украины, теперь находятся 185 физических и 48 юридических лиц, напоминает DW.