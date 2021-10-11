Новости Эстонии
11.10.2021, 20:44

Евросоюз расширил санкции против России в связи с аннексией Крыма

 (60)
Крымский мос
Крымский мос
pixabay.com
Совет ЕС добавил еще восьмерых россиян в санкционные списки "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины". Соответствующий пресс-релиз опубликован в понедельник, 11 октября, в официальном журнале ЕС.

В частности, новые санкции коснулись судьи Верховного суда аннексированного Крыма Галины Редько, начальника УФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка, судьи Киевского районного суда Симферополя Андрея Долгополова и прокурора Южного военного округа Евгения Колпикова.

"Указанные восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничения за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — отмечается в сообщении.

Всего под санкциями, связанными с нарушением территориальной целостности Украины, теперь находятся 185 физических и 48 юридических лиц, напоминает DW.

Оставить комментарий Читать комментарии (60)