Евросоюз расширил санкции против России в связи с аннексией Крыма

В частности, новые санкции коснулись судьи Верховного суда аннексированного Крыма Галины Редько, начальника УФСБ по Крыму и Севастополю Леонида Михайлюка, судьи Киевского районного суда Симферополя Андрея Долгополова и прокурора Южного военного округа Евгения Колпикова.

"Указанные восемь человек следует включить в список лиц, структур и органов, в отношении которых введены ограничения за их роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", — отмечается в сообщении.