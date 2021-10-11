Рост числа ковид-пациентов вынудил Клинику ТУ ограничить плановое лечение

То, в каких отделениях и для каких пациентов лечение откладывается, еженедельно будет рассматривать комиссия, в которую входят представители всех отделений.

По словам члена правления Клиники Йоэля Старкопфа, Клиника уже расширила свое инфекционное отделение до 40 коек и открыла дополнительное отделение COVID-19 в клинике пульмонологии на 20 коек.

"Два существующих отделения интенсивной терапии были переделаны на отделения интенсивной терапии для больных COVID-19. Чтобы обеспечить помощь интенсивной терапии для других пациентов, не страдающих COVID-19, необходимо ограничить плановое хирургическое лечение", — сказал Старкопф.

С пациентами, ожидающими очередь на плановую операцию, связываются сотрудники Клиники.

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