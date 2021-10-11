11.10.2021, 22:35
ТОП зарплат: самые щедрые работодатели в промышленности(1)
Foto: Karin Kaljuläte
Лидирующие позиции в ТОПе зарплат среди промышленных предприятий традиционно занимают компании, связанные с машиностроением и металлообработкой. Самым щедрым работодателем по итогам прошлого года оказался производитель электроники PKC Eesti AS. Об этом пишут "Деловые ведомости".
1 место: PKC Eesti AS, средняя брутто-зарплата — 4415 евро в месяц, проектирует, производит и интегрирует электрические распределительные системы и связанные с ними архитектурные компоненты, автомобильную электронику, электропроводку и кабели, в основном для грузовых автомобилей, автобусов и легких транспортных средств.
2 место: WestEst Roofing OÜ, средняя брутто-зарплата — 3649 евро в месяц — производит изделия из листового металла и предоставляет строительные услуги.
3 место: Utilitas Tallinna Elektrijaam OÜ, средняя брутто-зарплата — 3480 евро. Основным видом деятельности компании является производство и продажа тепла и электроэнергии.