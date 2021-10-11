Прощальная речь Керсти Кальюлайд: лучшей поддержкой главе государства будет ваше участие в выборах!

Пять лет назад я произнесла здесь слова служебной клятвы. Действовать в соответствии с положениями нашей Конституции. Пять лет назад я обещала своему народу — никогда не молчать, если речь идет о нашей безопасности, если под угрозой наши свободы или кто-то обижает слабых. Я обещала действовать в соответствии с мыслью Конституции.

Но может ли быть еще большее доверие, чем приведенный в нашей Конституции свод ценностей? Или более серьезный мандат, чем доверие народа?

Этими красивыми и универсальными словами я желаю Алару Карису сил в новой должности! Каждый из нас наполняет свою роль содержанием так, как он сам хочет и как ему определено судьбой в данное время. Опираться можно лишь на прописанные в Конституции либеральные демократические ценности и доверие народа.

И, наконец, всегда происходит так, как сказал президент Леннарт Мери в обращении к народу Эстонии, покидая свою должность: ”Сначала спроси себя, не делаешь ли ты слишком мало. Потом спроси себя, не делаешь ли ты слишком много. Если немного посмотреть на то, что сказали по телевидению или радио, кажется, что у них всегда найдутся упреки, любые — главное, чтобы это был упрек. Странным образом к ним со временем привыкаешь. Привыкаешь, когда слышишь ваши голоса, видишь ваши взгляды, чувствуешь вашу поддержку, доверие и любовь”.

Это как 1 сентября. С сегодняшнего дня Алару Карису предоставляется возможность посмотреть на Эстонию свежим взглядом нового президента. Парламентская Эстония опирается именно на главу государства с ограниченной властью, который должен сформулировать для всех нас, откуда мы и куда идем. Этого ждет от него народ. Парламентская Эстония доверяет своему государственному главе надзор за мыслью и словом Конституции .

Конституция Эстонской Республики проста и понятна. Мир вокруг нас быстро меняется и постоянно предлагает новые вызовы, в том числе для Конституции и тех, кто ее читает. Конституция Эстонской Республики, которой в следующем году исполнится 30 лет, не требовала изменений в том, что касается созданного этим текстом ценностного пространства.

Это, если хотите, пространство западных ценностей. И я рада, что именно в течение последних пяти лет мы обсуждали его, вновь и вновь приходя к тому, что именно это ценностное пространство относится к нам больше всего.

Я очень счастлива, что Эстония осталась верна своим сформированным в Конституции 1992 года выборам, потому что только такая Эстония может всегда быть самостоятельной. Только у такой Эстонии в мире будут друзья и союзники, которые без условий признают наше право на самостоятельные решения. Только такое ценностное пространство позволит каждому человеку в Эстонии, независимо от пола, ориентаций или национальности, реализовать свои мечты. Только такие ценности защитят наш язык и культуру, потому что лишь в такой Эстонии согласна жить наша молодежь.

Перед нами много сложных выборов, связанных с зеленым поворотом, с переходом на образование на эстонском языке, с быстро меняющимся миром.

Делая эти выборы решительно, ясно и быстро, работая во имя того, чтобы кому-нибудь не пришлось платить непропорционально большую часть цены этих изменений, мы должны понимать, что у нас нет лучшего ориентира, чем наши конституционные ценности.

Дела могут пойти плохо тогда и только тогда, когда мы отступимся от них. Последние пять лет были наполнены напряженными дискуссиями именно по поводу этих самых ценностей. Но я чувствовала большую поддержку наших ценностей народом Эстонии, потому что никакая другая причина не заставила бы народ поддержать своего президента, отстаивающего эти ценности.

Спасибо, дорогой народ Эстонии! Прощаюсь с вами и передаю президентский пост Алару Карису. Он, как и все его предшественники, нуждается в поддержке народа Эстонии в деле по сохранению нашей Конституции и прописанных в ней ценностей, нашего языка, культуры и традиций.

Вы можете продемонстрировать свою поддержку уже на этой неделе — идите голосовать! Дорогая молодежь, кому исполнилось 16, обязательно тоже идите. Покажите, что вы заботитесь о нашей стране, ведь это лучшая поддержка, которую вы можете предложить главе государства!

Не давайте возможности решать за себя другим людям! Мы вместе выступаем на муниципальных выборах за то, чтобы нами руководили люди, которые, принимая решения, даже на местном уровне, обеспечили бы нам лучшее будущее так, как это предусмотрено в Конституции!

Уважаемый Рийгикогу, говорю вам здесь до свидания. И кто знает, что принесет будущее, в каких ролях мы здесь в зале еще сможем когда-нибудь встретиться.

Дорогой эстонский народ, будем беречь нашу Эстонию!"