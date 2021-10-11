Трибунал в Гааге начинает слушания по керченскому инциденту

Арбитражный трибунал в Гааге в понедельник, 11 октября, начинает слушания в рамках дела Украины против России относительно захвата трех кораблей ВМС Украины и двадцати четырех членов их экипажей в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Слушания будут проходить в гибридном формате — очно и по видеосвязи.

На данном этапе слушания касаются юрисдикции. Это означает, что по их итогам окончательного решения по иску Украины не будет. Слушания пройдут в два раунда. 11 октября первый раунд устных аргументов представит Россия, на следующий день — Украина. На 14 октября запланирован второй раунд устных аргументов России, а 15 октября — Украины. В случае необходимости дополнительное заседание состоится 16 октября.

Вступительное заявление, сделанное представителями обеих сторон в первом раунде, будет транслироваться на сайте суда в прямом эфире, затем публичный доступ будет недоступен до конца слушаний.

Позиция Украины



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в преддверии заседания арбитража отметил большую важность данного дела для его страны. "Мы доказываем противоправность поведения РФ по отношению к нашему государству, незаконность задержания и содержания украинских военных кораблей и противоправного судилища против наших моряков, которые 9 месяцев провели в российской тюрьме", — пояснил министр.

Кулеба также выразил мнение, что данное дело имеет принципиальное значение для мира, поскольку Украина, по его словам, юридически доказывает фактами, что абсолютный иммунитет военных кораблей является, согласно международному морскому праву, основополагающим принципом, который должен соблюдаться всеми странами, а его нарушения — караться.

Захват украинских кораблей