Повышение земельного налога может увеличить стоимость отечественных продуктов питания

Рийгикогу рассматривает законопроект, который окажет значительное влияние на собственников земли и лесов, а также на самоуправления. Согласно пояснительной записке, изменение Закона об оценке земли, Закона о земельном налоге и других законов обусловлены проведением очередной оценки земли с целью обновления данных о стоимости земли. В последний раз очередная оценка земли была проведена в Эстонии в 2001 году, за 20 лет стоимость земли в среднем выросла в семь раз.