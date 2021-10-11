Повышение земельного налога может увеличить стоимость отечественных продуктов питания(4)
Рийгикогу рассматривает законопроект, который окажет значительное влияние на собственников земли и лесов, а также на самоуправления. Согласно пояснительной записке, изменение Закона об оценке земли, Закона о земельном налоге и других законов обусловлены проведением очередной оценки земли с целью обновления данных о стоимости земли. В последний раз очередная оценка земли была проведена в Эстонии в 2001 году, за 20 лет стоимость земли в среднем выросла в семь раз.
Цена налогообложения земли — это основа для установления земельного налога и платы за проявление терпимости к техносооружению, а также для определения платы за использование в различных договорах об использовании, а земельный налог является важным источником доходов для местных самоуправлений.
Земельный департамент планирует организовать очередную оценку земли в следующем году, и в будущем оценка будет проводиться каждые четыре года.