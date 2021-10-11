Департамент здоровья: в конце октября будет 1500-1700 инфицированных коронавирусом в день

Исполняющая обязанности генерального директора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма сказала на заседании специальной комиссии Рийгикогу, что год назад число нуждающихся в госпитализации пациентов с коронавирусом увеличивалось вместе с ростом заболеваемости, но сейчас благодаря вакцинации число госпитализированных пациентов стало меньше.

"Это дает нам время", — сказала Хярма и привела пример, что если по состоянию на 11 октября по инфицированию мы находимся на высоком уровне, то по стационарному лечению только превысили средний уровень.

"Коэффициент заражения коронавирусом R сейчас составляет 1,2. Это означает, что в конце октября у нас будут дни, когда новых инфицированных будет 1500, 1600 и 1700. При этом в больнице будет 450 пациентов. Когда мы достигнем 600 пациентов в стационаре, ситуация станет плохой", — сказала она.

Максимальное число пациентов больниц было зафиксировано в Эстонии 5 апреля, когда на стационарном лечении с коронавирусом находилось 727 человек. Максимальное число госпитализированных в сутки было 30 марта, когда в больницы привезли 104 пациентов.