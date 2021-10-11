Президентская церемония в фотографиях Delfi. Что осталось за кадром

Официальная церемония началась в Кадриорге. Военнослужащие уже с утра готовились встречать нового президента. Для этого они вынесли ковер ко входу во дворец.

Затем Керсти Кальюлайд отправилась с Аларом Карисом на Тоомпеа. Она символично помахала фотографам. Они будут скучать по ее смелым нарядам, особенно надписям на толстовках.

Покидают Кадриорг и советники Кальюлайд. Один из них советник по СМИ Таави Линнамяэ.

Перед Тоомпеа их ожидал оркестр, руководители Сил обороны и Кайтселита. Красный ковер немного засыпало листьями, пришлось их сдувать перед самым началом.



В это время перед парламентом, на ступеньках Александра-Невского собора, собрались желающие посмотреть на инаугурацию вживую. Правда, их было меньше, чем в 2016 году, отмечают журналисты.

В Большом зале Рийгикогу выступил Алар Карис. После принесения присяги прозвучала его первая речь в качестве президента. На нем уже висит президентская цепь.

Керсти Кальюлайд. Первое фото не в качестве президента ЭР.



Теперь Алар Карис — главнокомандующий Силами обороны. В этот момент он спросил что-то у помощника.

И совместное семейное фото.

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