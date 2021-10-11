МуПо: бездомные устроили себе лежбище в морге

"На месте находился один мужчина, который лежал под синим одеялом и был очень недоволен, что его побеспокоили. По словам мужчины, обычно в данном месте находятся еще четыре человека", — рассказал главный инспектор Кесклиннаского района Яанус Киви.

"Мы посоветовали ему и его товарищам по несчастью обратиться к социальному работнику района, тем более, что у бездомного не было документов и денег на их получение. А подъезд морга нужно в любом случае освободить, желательно пойти в ночлежку для бездомных", — сказал инспектор МуПо.

Мужчина был настроен в отношении ночлежки очень критично.

"Они хотят быть свободными, лучше даже мерзнуть, чем быть где-то в теплом месте под контролем. Это у бездомных типичная позиция", — сказал Киви.

Через четыре дня сотрудники муниципальной полиции вновь наведались по данному адресу.

"Пришли проверить, но никого не встретили. Остались только постельные принадлежности и мусор. Направили в больницу письмо, чтобы они это убрали", — добавил Киви.

К сегодняшнему дню лежбище бездомных ликвидировано.