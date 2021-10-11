Не самый полезный для здоровья человека злак получает на полях Эстонии всё большее распространение

К сегодняшнему дню в структуре полеводства произошли значительные изменения: рожь осталась нишевой культурой. Преобладающей видом рапса стал озимый, доля озимого ячменя растет, а в общем объеме производства мы стали "пшеничной" страной.

Озимый рапс — наилучший пример структурных изменений, произошедших за последние 15 лет. Если еще в начале нового века озимым рапсом пробовали заниматься только отдельные энтузиасты, то к сегодняшнему дню только его и выращивают. Причем из год в год посевы увеличивались, в 2021 году им были засеяны рекордные 67 000 га. При этом озимый рапс дает более высокий урожай.

Можно прогнозировать, что и на следующий год посевы рапса еще более возрастут. Главная причина — более высокая урожайность озимого рапса.

То же можно сказать и об озимом ячмене, который является в Эстонии популярным кормом для свиней.

Рожь вообще стала у нас нишевой культурой: если пару десятилетий назад ею засаживали до 70 000 га, то теперь только 12.

Ранее было широко распространено мнение, что осенний посев связин с риском зимовки. Современные агротехнические приемы позволяют растениям лучше переносить зиму и давать хороший рост ранней весной. Да и экономически это выгодно — когда поле образно говоря, остается свободным только пять минут в год.

В смене структуры злаковых мы приближаемся к нашим соседям. В Литве, например, две трети занято озимыми и только треть — яровыми.