Букмекерская контора о выборах: Кылварт снова станет мэром Таллинна, но единоличной власти добиться не получится

”Исходя из прогнозов, Центристская партия однозначно выиграет выборы в Таллинне, и мэр не сменится. С 64% уверенностью можно сказать, что по состоянию на 1 января мэром Таллинна будет Михаил Кылварт”, — прокомментировал аналитик Betsafe Иван Шпол. По его словам, несмотря на это, коэффициенты показывают, что центристы не получат исключительную власть в столице, поскольку хорошо покажет себя Партия реформ, которая в нескольких районах наберет наибольшее количество голосов. С вероятностью 62% в горсобрание войдет и впервые участвующая в местных выборах партия Eesti 200.

Например, Партия реформ традиционно победит на выборах в центре города, в Пирита и Нымме, причем, по прогнозам, в этом году выиграет и в Кристийне. В Ласнамяэ Партия реформ займет второе место после Центристской партии, а EKRE — уверенное третье.

Аналитики Betsafe также рассчитали коэффициенты в отношении результатов выборов в других крупных городах Эстонии. ”Партия реформ продолжит править в Тарту с вероятностью 85%. В Пярну конкуренция несколько обострилась — вероятность победы Партии реформ составляет 32%, EKRE — 27%, а Центристской партии — 26%. В Нарве Центристская партия соберет голосов больше всех, и в настоящее время мы считаем, что вероятность победы EKRE в этом регионе составляет 8%”, — прокомментировал Шпол.

Коэффициенты показывают, что общенациональная явка в этом году не увеличится и даже будет ниже 53,3% явки местных выборов 2017 года.