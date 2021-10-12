Ивермектин: как фальшивые исследования создали "чудо-лекарство" от Covid-19

Один из независимых экспертов, доктор Кайл Шелдрик говорит, что среди исследований, якобы подтверждающих способность ивермектина предотвращать летальный исход при Covid-19, им не удалось найти "ни одного, которое не имело бы явных признаков фабрикации или серьезных недочетов, которые сводят результаты на нет".

По данным Би-би-си, более чем в трети из 26 проведенных проверок эффективности ивермектина для лечения Covid-19 есть серьезные ошибки или признаки мошенничества. Остальные исследования также не дают убедительных доказательств того, что прерапат действительно помогает при коронавирусе.

Активисты ссылаются на результаты научных исследований, которые медицинские авторитеты якобы игнорируют или даже скрывают от общества. Однако анализ, проведенный независимыми экспертами, заставляет сомневаться в их научной достоверности.

Доверие к ивермектину связано с сообщениями об успешных исследованиях его эффективности, после которых множество людей во всем мире начали принимать препарат.

Они обмениваются в социальных сетях советами, где достать ивермектин, и утверждают, что годятся даже его варианты, выпущенные для животных.

Медицинские власти США , Британии и ЕС считают, что доказательств эффективности ивермектина для лечения Covid-19 недостаточно, но его поборники, среди которых много идейных противников вакцинации, продолжают яростно отстаивать свое мнение.

Но с началом пандемии некоторые люди и группы стали заявлять, что ивермектин снижает смертность среди заболевших Covid-19, и громко, если не сказать скандально, требовать его массового использования.

Ивермектин — применяемое перорально средство от глистов, чесоточных клещей, вшей и других паразитов людей и животных. Его разработчики получили в 2015 году Нобелевскую премию по медицине.

Среди работ, которые изучали независимые эксперты, были также высококачественные исследования, проведенные по всему миру. Но серьезные проблемы обнаружились именно в тех, которые отстаивали эффективность ивермектина. Эксперты даже выявили закономерность — чем благоприятнее было исследование для этого препарата, тем сомнительнее оно оказывалось.

Наконец, авторы еще 14 исследований отказались предоставить аналитикам собранные данные, что дало авторам определенные подозрения в фальсификациях.

Еще в пяти присутствовали явные тревожные сигналы: в них не согласовывались цифры, были неправильно подсчитаны проценты, либо об их проведении не знали местные органы здравоохранения.

Оказалось, что в пяти из 26 исследований есть признаки фальсификации данных, например, практически недостижимые цифры, или же целые ряды идентичных пациентов, показатели которых просто копировались.

Кроме того, эксперты изучили еще шесть основных наблюдательных исследований, во время которых отслеживалось состояние только пациентов, пожелавших принимать ивермектин. Такой метод не считается надежным, поскольку участники исследования могут быть предубеждены и сложно судить, был ли положительный эффект получен именно благодаря препарату.

Тогда участники группы проверили все рандомизированные контролируемые исследования (РКИ) ивермектина при лечении Covid-19, на которые ссылаются его апологеты. РКИ заключается в том, что одна группа пациентов получает определенный препарат, а другая — плацебо; подобный тип исследований считается самым точным.

Ученые решили проверить сведения об эффективности ивермектина для лечения коронавируса после того, как студент-медик Джек Лоуренс обнаружил серьезные недостатки в нашумевшем исследовании, которое было проведено в Египте. В числе прочего оказалось, что в тестировании фигурировали люди, на самом деле скончавшиеся до его начала. Журнал опубликовавший статью об исследовании, позже дезавуировал ее.

Доктор Шелдрик и все трое его коллег — доктор Гидеон Мейеровиц-Кац, доктор Джейсм Хизерс и доктор Ник Браун — имеют опыт разоблачения лженауки. В течение пандемии они занялись этим анализом добровольно, работая друг с другом удаленно.

Однако международная некоммерческая организация Cochrane, изучающая эффективность методов лечения различных заболеваний, исключила ливанский и иранский эксперименты из своего обзора, посвященного ивермектину, как малодоказательные. В целом организация заявила об отсутствии свидетельств эффективности ивермектина при лечении Сovid-19.

Руководитель иранского эксперимента, доктор Мортеза Ниайе не согласен с выводами аналитиков и отстаивает полученные им и его коллегами результаты. Он считает, что "подобная рандомизация вполне нормальна", когда нужно учитывать много разных факторов, не все из которых имеют отношение к рискам Covid-19.

Подобный принцип повторялся при анализе очень многих параметров: люди с плохими показателями неизменно оказывались в группе плацебо, а идущие на поправку — среди тех, кто получал ивермектин. Вероятность случайного совпадения по всем этим показателям исчезающе мала, считает доктор Шелдрик.

Но оказалось, что зафиксированные авторами данные о содержании железа в крови пациентов в реальном мире маловероятны. Кроме того, участники эксперимента были подобраны так, что пациенты с более низким уровнем кислорода в крови получали плацебо, то есть имели больше шансов умереть. При этом люди, которым давали ивермектин, изначально находились в более легком состоянии.

Например, в результатах одного исследования, проведенного в Ливане , данные 11 пациентов копировались в таблицу методом копипейста. Скорее всего, это значит, что многих участников тестов на самом деле не существовало. Авторы этой работы заявили Би-би-си, что "оригинальный набор данных был искажен, намерено поврежден или скопирован в итоговый файл по ошибке"; они сообщили, что уже отозвали исследование из научного журнала, который его опубликовал. Еще один эксперимент, проведенный в Иране, на первый взгляд продемонстрировал, что ивермектин помогает предотвратить летальный исход при Covid-19.

Доктор Шелдрик, работающий в университете Нового Южного Уэльса в Сиднее, подозревает, что по крайней мере в некоторых случаях речь идет именно о намеренной фальсификации данных, хотя в подобных исследованиях очень сложно исключить случайные ошибки.

Такого же мнения придерживаются авторы проекта Together ("Вместе") — самого обстоятельного и качественного на данный момент исследования свойств ивермектина, проведенного канадским университетом Мак-Мастер. Препарат не приносит пользу при лечении коронавируса, сказано в исследовании.

Ивермектин считается безвредным препаратом. В США число сообщений об отравлении ивермектином резко выросло: в этом году их поступило 1143, а за весь прошлый год — 435, при этом большинство случаев не были серьезными. Пациенты жаловались на побочные эффекты в виде рвоты, диареи, галлюцинаций, потери ориентации, головокружения и тремора пальцев.

Но куда больший вред способно причинить ложное чувство безопасности, особенно если оно побуждает людей отказываться от прививок или от госпитализации при заболевании коронавирусом.

Доктор Патриция Гарсия из Перу говорит, что из 15 обследованных ею пациентов в клинике 14 ранее принимали ивермектин, и все они на момент поступления были "очень, очень тяжело больны".

В "Фейсбуке" и "Телеграме" появились большие группы сторонников ивермектина, где люди пытаются узнать о способах приобретения прерарата, некоторые даже пытаются купить его варианты, предназначенные для животных. В некоторых случаях пользователи распространяют конспирологические теории о том, что информация о ивермектине якобы скрывается, выступают против вакцинации и призывают пациентов выписываться из больниц, если им не прописывают ивермектин.

Часто из таких групп пользователи переходят в еще более радикальные сообщества, работающие в "Телеграме".

В интернет-сообществах также организуют нападки на практикующих медиков и ученых, не признающих чудодейственных свойств ивермектина.

Профессор Эндрю Хилл из Ливерпульского университета написал большую положительную статью об ивермектине, в которой заявил, что мир должен "быть готов к тому, чтобы найти запасы лекарства и одобрить его". Теперь он изменил позицию под влиянием новых данных — и сразу стал получать злобные оскорбления.