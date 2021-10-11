11.10.2021, 16:58
ФОТО | Взрыв газа в Тарту: в пострадавшем от возгорания подъезде установлены огнеупорные двери(1)
Foto: Argo Ingver
Пострадавшие во время взрыва газа в Тарту квартиры сейчас ремонтируются.
В некоторых проводятся внутренние работа, с владельцами других квартир ведется обсуждение относительно деталей работ. На следующую неделю запланированы фасадные работы, в ходе которых будут ликвидированы следы пожара. Работы по восстановлению электросистемы в подъезде к настоящему момент закончены, установлены новые огнеупорные двери. В квартире, в которой произошел взрыва, заменены несущие конструкции. Во всем подъезде установлены новые трубы и восстановлены отопительные системы.
Поскольку у дома имелась страховка как на коробку здания, так и внутреннюю отделку квартир, расходы несет страховая фирма.