ФОТО | Ушел из дома и не вернулся. Полиция просит помощи в поисках 15-летнего Роберта

В школе он также не появлялся. Рост парня около 175 см, телосложение спортивное, волосы светло-каштановые. Мог быть одет в спортивную кофту, серые штаны и сине-зеленые кроссовки. Есть основания полагать, что Роберт находится в Тарту. Отмечается, что ранее он уже уходил из дома на несколько дней.