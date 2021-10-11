11.10.2021, 13:38
ФОТО | Ушел из дома и не вернулся. Полиция просит помощи в поисках 15-летнего Роберта
PPA
Полиция просит помощи в поисках 15-летнего Роберта, который 6 октября ушел из дома в волости Камбья в Тартумаа и не вернулся.
В школе он также не появлялся. Рост парня около 175 см, телосложение спортивное, волосы светло-каштановые. Мог быть одет в спортивную кофту, серые штаны и сине-зеленые кроссовки. Есть основания полагать, что Роберт находится в Тарту. Отмечается, что ранее он уже уходил из дома на несколько дней.
Всех, кто видел подходящего под описание молодого человека, или знает, где он может находиться, полиция просит сообщить об этом по номеру 112.