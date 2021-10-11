В Латвии на три месяца введено чрезвычайное положение. Какие ограничения теперь действуют?

Предусмотрено, что людям, которые не были вакцинированы против Covid-19 или не переболели им, разрешено делать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и запрещено посещать, например, торговые центры. Также решено ограничить и вакцинированных лиц — например, на мероприятиях, проходящих в "зеленом" режиме, будут установлены дополнительные эпидемиологические требования безопасности, то есть необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.

Магазины, которые могут посещать и лица без ковид-сертификата — это продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, места продажи прессы, магазины гигиенических товаров, телекоммуникационные магазины и автозаправочные станции. Эти места должны будут предоставить площадь по 25 квадратных метров на одного посетителя.

В свою очередь, работая в безопасном режиме, нужно обеспечивать 15 квадратных метров на одного посетителя.

В выходные и праздничные дни в торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины кормов, прессы, магазины гигиенических товаров и телекоммуникационные магазины. Также будут доступны поставщики услуг, такие как ремонт обуви и химчистка.

Все, для кого это возможно, как в государственном, так и в частном секторе, должны работать удаленно.

На три месяца сокращено время работы заведений общественного питания и других мест оказания услуг

С сегодняшнего дня, 11 октября, по 11 января следующего года заведения общепита, развлекательные, культурные заведения и церкви могут работать не ранее чем с 6 и не позже чем до 21 часа, предусматривает распоряжение об объявлении чрезвычайного положения, утвержденное Кабинетом министров на прошлой неделе.

Это ограничение не распространяется на места, где еда продается навынос, и на терминалы международного аэропорта "Рига".

Ранее указанные места могли начинать работу не ранее 6 часов утра и заканчивать не позднее 24 часов.