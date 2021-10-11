В Латвии на три месяца введено чрезвычайное положение. Какие ограничения теперь действуют?(10)
Предусмотрено, что людям, которые не были вакцинированы против Covid-19 или не переболели им, разрешено делать покупки только в магазинах товаров первой необходимости и запрещено посещать, например, торговые центры. Также решено ограничить и вакцинированных лиц — например, на мероприятиях, проходящих в "зеленом" режиме, будут установлены дополнительные эпидемиологические требования безопасности, то есть необходимо носить маски и соблюдать дистанцию.
Магазины, которые могут посещать и лица без ковид-сертификата — это продуктовые магазины, аптеки, магазины оптики, магазины кормов для животных, места продажи прессы, магазины гигиенических товаров, телекоммуникационные магазины и автозаправочные станции. Эти места должны будут предоставить площадь по 25 квадратных метров на одного посетителя.
В свою очередь, работая в безопасном режиме, нужно обеспечивать 15 квадратных метров на одного посетителя.
В выходные и праздничные дни в торговых центрах будут открыты только продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины кормов, прессы, магазины гигиенических товаров и телекоммуникационные магазины. Также будут доступны поставщики услуг, такие как ремонт обуви и химчистка.
Все, для кого это возможно, как в государственном, так и в частном секторе, должны работать удаленно.
На три месяца сокращено время работы заведений общественного питания и других мест оказания услуг
С сегодняшнего дня, 11 октября, по 11 января следующего года заведения общепита, развлекательные, культурные заведения и церкви могут работать не ранее чем с 6 и не позже чем до 21 часа, предусматривает распоряжение об объявлении чрезвычайного положения, утвержденное Кабинетом министров на прошлой неделе.
Это ограничение не распространяется на места, где еда продается навынос, и на терминалы международного аэропорта "Рига".
Ранее указанные места могли начинать работу не ранее 6 часов утра и заканчивать не позднее 24 часов.
Услуги общественного питания могут оказываться только в эпидемиологически безопасной среде при условии, что за одним столом находится не более четырех человек, но при этом между столами должно быть расстояние не менее трех метров, если между ними нет перегородки.
Непривитые могут собираться на частные мероприятия в количестве не более 10 человек
Отныне лица без ковид-сертификата могут собираться на частные мероприятия в помещениях в количестве до 10 человек, на открытом воздухе — до 20 человек, предусматривает решение правительства об объявлении чрезвычайного положения и мерах по сокращению заболеваемости Covid-19.
Невакцинированные лица смогут посещать культурные мероприятия индивидуально или одним домохозяйством, если поставщик услуг имеет ковид-сертификат и в помещении нет других лиц.
Невакцинированным будут более доступны услуги на открытом воздухе, в машине или на личном плавсредстве.
Люди без ковид-сертификатов могут участвовать в религиозной деятельности в помещении и на открытом воздухе при условии, что на одного человека выделено не менее 15 квадратных метров площади и используются маски.
Также невакцинированным разрешено пользоваться общественным транспортом и получать хозяйственные услуги в местах оказания почтовых услуг, если на одного человека приходится не менее 15 квадратных метров площади. Люди без ковид-сертификата в заведениях общественного питания могут покупать еду только навынос.
Что ждет школы, кружки, спортивные секции?
С введением ЧС школы и детские сады продолжают работать очно. Однако существенные изменения произойдут в сфере образования по интересам и в спорте.
Главное, что радует все родителей: после объявления чрезвычайной ситуации учебный процесс продолжится очно. Детей на Covid-19 в школах снова будут тестировать раз в неделю. Одновременно ужесточаются требования эпидемиологической безопасности — все ученики и учителя должны носить маски как на уроках, так и на переменах.
Учебное заведение (детский сад, школа, вуз) должно обеспечить, чтобы учащиеся разных групп, классов или курсов не находились в одном помещении в одно и то же время. Это требование касается как учебного процесса, так и школьных мероприятий. Тот же принцип должен соблюдаться и на открытом воздухе, на переменах и во время внеклассных занятий.
Учебные заведения не организуют, не участвуют, не поддерживают и не поощряют участие учащихся и преподавателей в очных олимпиадах, соревнованиях, концертах, викторинах и других мероприятий за пределами учебного заведения, таких как экскурсии, посещение театров, выставок и пр.
Также учебные заведения должны ограничить присутствие в помещении посторонних лиц.
В молодежной работе личные занятия проводятся в эпидемиологически безопасной среде("зеленый режим" — маски, сертификаты). Если необходима кризисная поддержка, то деятельность также разрешена в эпидемиологически небезопасной среде ("желтый режим"), если лица, которые вступают в контакт с молодыми людьми, имеют сертификат о вакцинации или перенесенной болезни.
Высшие учебные заведения и колледжи работают в "зеленом режиме" — учащиеся участвуют в учебном процессе очно при наличии совместимого сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19. Молодые люди, которым по решению консилиума отложена вакцинация, до окончания курса вакцинации участвуют в процессе обучения только дистанционно.
Очно по программам образования по интересам и профессионального обучения без ограничений могут заниматься учащиеся, у которых есть сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19 ("зеленый режим"). Для остальных программы обучения по интересам и профориентации проводятся дистанционно. Очно с отрицательным результатом теста на Covid-19 (кроме дошкольников) кружки могут провозиться при соблюдении следующих условий:
• в рамках одного класса (если участники не являются учениками других классов),
• индивидуально (за исключением детей, проживающих в одном домохозяйстве — братья и сестры могут заниматься вместе),
• На открытом воздухе — не более 20 учеников из разных классов.
Существенные изменения установлены и для спорта — процессы, которые ранее планировались в "желтом режиме", теперь будут в "зеленом" (привитые/переболевшие), но с дополнительными условиями безопасности по площади, раздевалкам и т. д.
В одной группе "зеленого режима" может быть до 20 тренирующихся, если соблюдены все условия безопасности (группы не пересекаются, соблюдены требования по площади и раздевалкам). Если площадь позволяет, то одновременно, не пересекаясь, смогут заниматься несколько групп. Заполняемость раздевалок не должна превышать 25%.
Невакцинированные дети смогут заниматься в помещении индивидуально — один на один с вакцинированным тренером (проводить несколько индивидуальных занятий в одном помещении не удастся).
Все спортивные соревнования продолжат проходить в "зеленом режиме" с дополнительными ограничениями. В "желтом режиме" можно проводить только международные спортивные соревнования (для спортсменов старше 16 лет), а также спортивные соревнования высших лиг командных видов спорта, если речь идет об участии в соревнованиях на титул чемпиона Латвии среди взрослых. Зрителям разрешено посещать спортивные мероприятия и международные спортивные мероприятия, если у них есть сертификат Covid-19 о вакцинации или перенесенном заболевании, а также если соблюдены условия для проведения массовых мероприятий. В некоторых случаях для уже заявленных мер установлен переходный период до 18 октября.