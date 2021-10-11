Из-за коронавируса известный ресторан потерял более 100 работников, обороты резко упали

Из годового отчета фирмы следует, что в марте 2020 года деятельность была приостановлена до мая, а также частично в декабре. Если в 2019 году оборот предприятия вырос на 2%, то уже в следующем упал на 71%. Прибыль от продаж составила чуть менее 2 млн евро вместо прежних 8,8 млн, убыток за 2020 год составил 345 557 евро. Если рассматривать отчет более детально, то видно, что за первые три месяца 2020 года результат составил 1,6 млн евро, а в последующие кварталы уже 163 000, 486 000 и 292 000 евро. Кроме этого, похоже, что нынешний год может оказаться еще более печальным, поскольку оборот за первые два квартала составляет в общей сложности менее 300 000 евро.