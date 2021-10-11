Навальный: над моими нарами теперь висит табличка, что я террорист

"Сменил красную полосу на зеленую. Говорит мне опер: ”Пойдемте на комиссию, вас вызывают”.

Комиссия собралась самая большая из всех, что я видел. На свадьбу похоже. Т-образный стол, много народу. Только вместо жениха с невестой — начальник под портретами вождей. Интересно, думаю, зачем так торжественно? Для обычного выговора многовато участников. Решение о расстреле, что ли, собрались зачитывать?

Докладчик: ”Осужденный Навальный прибыл к нам 11 марта, поставлен на профилактический учет как склонный к побегу. Оперуполномоченный такой-то направил рапорт и предлагает Навального с профучета снять”.

Вау! Не верю своим ушам. Комиссия голосует единогласно ”за”. Радость моя была такой бурной, что начальник даже попросил успокоиться и говорить, только когда разрешат. И добавил: ”Подождите, мы еще не закончили”. Тааааак…

Докладчик: ”Оперуполномоченный такой-то направил рапорт о том, что осужденный Навальный исповедует экстремистскую и террористическую идеологию. Предлагается поставить Навального на профучет как экстремиста и на профучет как террориста”.

Комиссия голосует единогласно ”за”. Так что бирки, где мою физиономию перечеркивает красная полоса, я со всей одежды спорол. И пришил новые — с зеленой. И влился в многочисленные ряды мусульман (для них ”экстремистская” полоса и была придумана. 70% тюремных ”экстремистов” — они), националистов и футбольных фанатов.

Новости это хорошие. ”Экстремистский” и ”террористический” профучеты не такие утомительные, как ”побегушник”. Посчитал, что фразу ”Навальный Алексей Анатольевич, 1976 г.р., незаконно удерживается на территории ИК-2, отряд №2” я произнес на видеорегистратор 1669 раз (так каждый два часа проверяют, что ты не убежал). И мне это ужасно надоело.

А с экстремизмом — кайф. Никто не проверяет. Опасался, что потребуют, чтоб я целовал портреты Путина и учил наизусть цитаты Медведева, но и этого не надо. Просто над моими нарами теперь висит табличка, что я террорист".