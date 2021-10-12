Активистка: судьба русских — умереть от коронавируса. Жизни более 50 000 ласнамяэсцев принесены в жертву

Она отмечает, что Эстония по статистике коронавируса находится в первой тройке по ЕС. Средний показатель охвата вакцинацией в Эстонии составляет 58%, в то время как в странах, где упраздняются ограничения, это около 90%. Также разнятся показатели по уездам. В Хийумаа и Тартумаа, например, вакцинировано почти 80% населения, в то время как в Ида-Вирумаа чуть более 50%. Если говорить о частях города, то в Нымме и Пирита охват составляет около 70%, а в Ласнамяэ всего 46%. Еще более заметна разница в вакцинации групп риска: в Пирита и Нымме вакцинировано +/-80% людей от 70 лет и старше, а в Ласнамяэ и Пыхья-Таллинне по 58%. Вишенкой на торте, по словам, Хеллранд, является Маарду, где от коронавируса привито всего 38% населения.

”Если принять во внимание национальный состав районов, то, к сожалению, становится ясно, что удельная доля невакцинированных людей выше в тех частях города, где проживает больше русскоязычных людей. В Ласнамяэ это 75%. Учитывая, что в Ласнамяэ больше жителей, чем в Тарту, то общее число получается исключительно большим, оказывая влияния как на статистику, так и наполняемость больниц в ближайшем будущем. Хотя много внимания общественности получают громогласные ”борцы за свободу”, их количество маргинально по сравнению с 50 000+ невакцинированных жителей Ласнамяэ.”

Хеллранд отмечает, что скептическое отношение русскоязычных жителей касается не только темы коронавируса. ”Это скепсис в отношении Эстонского государства в целом, который подпитывается прокремлевскими телевизионными и онлайн-каналами (программа передач которых расположена в ”Столице” на первом месте), таллиннскими муниципальными СМИ, а также длящимся и культивирующимся десятилетиями разобщением на национальной почве в образовании и деятельности по интересам. Опять и снова в самом большом и богатом самоуправлении Эстонии с укором показывают пальцем в сторону государства, будто бы забывая, что родная партия уже 5 лет находится у власти на Тоомпеа в том числе. Циничное разобщение стоит жизней”, — пишет Хеллранд, которая баллотируется на выборах от СДПЭ.