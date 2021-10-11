The Sun: российские шпионы украли технологию Astra Zeneca, чтобы сделать "Спутник V"

По утверждению разведчиков, один из шпионов российского президента Владимира Путина позаимствовал у фармацевтической фирмы "жизненно важные данные".

Подчеркивается, что иностранный агент лично украл такую информацию, в том числе и относительно вакцины против COVID-19. Британская разведка выразила уверенность, что препарат "Спутник V" был скопирован с AstraZeneca.

Издание добавляет, что и в прошлом году разведчики "указывали пальцем на шпионов Путина". Тогда они говорили, мол, "более чем на 95% уверены" в том, что именно российские хакеры, которых спонсирует само государство, атаковали с этой целью британские, американские и канадские организации, разрабатывающие вакцину против коронавируса.

Комментируя ситуацию, член британского парламента и эксперт по делам РФ Боб Сили призвал серьезно отнестись к российскому и китайскому шпионажу.

При этом на Даунинг-стрит (улица, где располагается резиденция премьер-министра Британии, МИД и ряд других госучреждений страны. — Ред.) от комментариев по этому поводу отказалась.

Что известно о вакцине РФ "Спутник V"

Sputnik V ("Спутник V"), известный также как Гам-КОВИД-Вак — препарат для прививок против COVID-19, разработанный российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Это вирусная векторная вакцина на основе аденовируса человека. Она двухкомпонентная, вводится внутримышечно, в два этапа с интервалом в три недели.

В сентябре 2021-го Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины "Спутник V" против коронавируса. Специалисты заявили, что производитель препарата должен доказать, что вакцина изготавливается с соблюдением необходимых стандартов.