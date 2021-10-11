За рубежом
11.10.2021, 18:59

The Sun: российские шпионы украли технологию Astra Zeneca, чтобы сделать "Спутник V"

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Kaja keskuses vaktsineeriti inimesi 13.03.2021
Kaja keskuses vaktsineeriti inimesi 13.03.2021
Foto: Andres Putting
Россия якобы украла у Британии формулу вакцины против коронавируса производства Oxford/AstraZeneca. Ее в стране использовали, чтобы создать собственный препарат для прививок "Спутник V", Об этом заявили британские службы безопасности, ссылаясь на доказательства, пишет Obozrevatel со ссылкой на The Sun.

По утверждению разведчиков, один из шпионов российского президента Владимира Путина позаимствовал у фармацевтической фирмы "жизненно важные данные".

Подчеркивается, что иностранный агент лично украл такую информацию, в том числе и относительно вакцины против COVID-19. Британская разведка выразила уверенность, что препарат "Спутник V" был скопирован с AstraZeneca.

Издание добавляет, что и в прошлом году разведчики "указывали пальцем на шпионов Путина". Тогда они говорили, мол, "более чем на 95% уверены" в том, что именно российские хакеры, которых спонсирует само государство, атаковали с этой целью британские, американские и канадские организации, разрабатывающие вакцину против коронавируса.

Комментируя ситуацию, член британского парламента и эксперт по делам РФ Боб Сили призвал серьезно отнестись к российскому и китайскому шпионажу.

При этом на Даунинг-стрит (улица, где располагается резиденция премьер-министра Британии, МИД и ряд других госучреждений страны. — Ред.) от комментариев по этому поводу отказалась.

Что известно о вакцине РФ "Спутник V"

Sputnik V ("Спутник V"), известный также как Гам-КОВИД-Вак — препарат для прививок против COVID-19, разработанный российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Это вирусная векторная вакцина на основе аденовируса человека. Она двухкомпонентная, вводится внутримышечно, в два этапа с интервалом в три недели.

В сентябре 2021-го Всемирная организация здравоохранения приостановила процесс одобрения российской вакцины "Спутник V" против коронавируса. Специалисты заявили, что производитель препарата должен доказать, что вакцина изготавливается с соблюдением необходимых стандартов.

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