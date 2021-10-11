11.10.2021, 12:26
В нарвском ковидном отделении появились пациенты от 20 до 40 лет. Никто из них не вакцинирован(29)
Foto: Jevgenia Parv, Narva Haigla
Специалист по коммуникации Нарвской больницы Евгения Парв в своем фэйсбуке призналась, что ковидная обстановка в регионе резко ухудшилась.
"В субботу утром в ковидном отделении нашей больницы не было ни одного человека. По состоянию на сейчас - 10 человек госпитализированы. Госпитализированы означает тяжелое течение коронавируса. Теперь цифры.
Четверо человек в возрасте от 20 до 40 лет. Глубоко пожилых только трое.
Никто из пациентов не вакцинирован", - написала она.
Нарвская больница крайне рекомендует сделать вакцинацию от коронавируса. Получить вакцину можно как в центре вакцинации на Хайгла, 1 (телефон 35 63003), так и в вакцинационном автобусе.
За последние сутки в Эстонии проанализировали 4087 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 727. Среди новых случаев заражения 495 не вакцинированы и 232 вакцинированы.