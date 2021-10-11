В нарвском ковидном отделении появились пациенты от 20 до 40 лет. Никто из них не вакцинирован

"В субботу утром в ковидном отделении нашей больницы не было ни одного человека. По состоянию на сейчас - 10 человек госпитализированы. Госпитализированы означает тяжелое течение коронавируса. Теперь цифры.

Четверо человек в возрасте от 20 до 40 лет. Глубоко пожилых только трое.

Никто из пациентов не вакцинирован", - написала она.