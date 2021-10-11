Началась неделя выборов в местные самоуправления. Как, когда и где можно проголосовать?(1)
Электронное голосование началось сегодня утром в 9:00 и будет продолжаться круглосуточно до 20:00 16 октября. Для электронного голосования необходимо зайти на сайт www.valimised.ee и скачать на компьютер приложение избирателя. Оно открывается непосредственно перед началом голосования на главной странице сайта выборов. Для голосования нужны компьютер, доступ к интернету, ID-карта и считыватель ID-карты или mobiil-ID, и PIN-коды.
При помощи Smart-ID проголосовать на этих выборах еще невозможно. Также невозможно проголосовать со смарт-устройства. Однако на смартфоне можно проверить, что электронный голос поступил на центральный сервер выборов и правильно выражает волю избирателя. Для этого нужно скачать на смартфон приложение ”EH kontrollrakendus”, которое можно найти в Google Play или Appstore.
Руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ подчеркнул, что в случае, если избиратель чувствует, что во время его электронного голосования не была обеспечена секретность голосования, у него есть возможность изменить сделанный выбор, проголосовав повторно до вечера субботы. ”Если избиратель проголосовал и электронно, и при помощи бумажного бюллетеня, засчитывается только выбор, сделанный в участке. С этого года избиратель может и в день голосования, в воскресенье, изменить свой отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня”, — отметил Койтмяэ.
С понедельника по четверг на неделе голосования можно проголосовать на избирательных участках центров волостей и городов, а также районов Таллинна. В каждом центре открыт по крайней мере один участок, где может проголосовать каждый, вне зависимости от адреса места жительства согласно регистру народонаселения. ”Например, студент с Сааремаа, который учится в Тартуском университете, во время первой половины недели выборов может проголосовать на избирательном участке в Тарту”, — пояснил руководитель Государственной службы по организации выборов. Больше информации об избирательных участках можно найти в картографическом приложении по адресу jsk.valimised.ee.
С пятницы по воскресенье открыты все 448 избирательных участков по всей Эстонии. В этот период избиратель может проголосовать на любом избирательном участке в своем городе или волости. В Таллинне можно голосовать на любом избирательном участке в своем районе. Исключение составляет волость Пейпсияэре в Тартуском уезде, в которой сформировано четыре избирательных округа. Здесь избиратель может проголосовать в своем избирательном округе. ”С этого года будет использоваться электронный список избирателей, то есть вместо бумажных списков используется электронный список в компьютере. Это означает, что избиратель больше не привязан к одному избирательному участку по месту жительства и может сам выбрать для голосования избирательный участок в своем избирательном округе.
Если по связанной со здоровьем, или другой уважительной причине избирателю тяжело прийти для голосования на избирательный участок, или ему запрещено это делать (например, если он контактировал с заболевшим), то он может ходатайствовать о голосовании на дому. Для этого необходимо предоставить ходатайство в местное самоуправление. В письменном виде это можно сделать уже сейчас. В устной форме ходатайство можно предоставить в пятницу и в субботу по указанному самоуправлением телефонному номеру с 12:00 до 20:00 и в воскресенье с 9:00 до 14:00.
Собрание местного самоуправления избирается в 79 самоуправлениях. Всего баллотируется 10 025 человек.