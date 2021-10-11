Началась неделя выборов в местные самоуправления. Как, когда и где можно проголосовать?

Электронное голосование началось сегодня утром в 9:00 и будет продолжаться круглосуточно до 20:00 16 октября. Для электронного голосования необходимо зайти на сайт www.valimised.ee и скачать на компьютер приложение избирателя. Оно открывается непосредственно перед началом голосования на главной странице сайта выборов. Для голосования нужны компьютер, доступ к интернету, ID-карта и считыватель ID-карты или mobiil-ID, и PIN-коды.

При помощи Smart-ID проголосовать на этих выборах еще невозможно. Также невозможно проголосовать со смарт-устройства. Однако на смартфоне можно проверить, что электронный голос поступил на центральный сервер выборов и правильно выражает волю избирателя. Для этого нужно скачать на смартфон приложение ”EH kontrollrakendus”, которое можно найти в Google Play или Appstore.

Руководитель Государственной службы по организации выборов Арне Койтмяэ подчеркнул, что в случае, если избиратель чувствует, что во время его электронного голосования не была обеспечена секретность голосования, у него есть возможность изменить сделанный выбор, проголосовав повторно до вечера субботы. ”Если избиратель проголосовал и электронно, и при помощи бумажного бюллетеня, засчитывается только выбор, сделанный в участке. С этого года избиратель может и в день голосования, в воскресенье, изменить свой отданный на электронном голосовании голос, проголосовав на избирательном участке посредством избирательного бюллетеня”, — отметил Койтмяэ.