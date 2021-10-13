Экономика
13.10.2021, 13:32

"Куриное филе" исчезнет с прилавков? Департамент направил производителям мяса и магазинам секретное письмо

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Foto: Sven Arbet
Департамент сельского хозяйства и продовольствия (PTA) направил ряду мясных производств и торговых сетей письмо, в котором пояснил, что согласно постановлению Еврокомиссии разрешено писать на упаковках, а что нет.

Содержание самого письма засекречено на пять лет, но чиновник департамента дал некоторые пояснения.

По словам ведущего специалиста отдела рыбной ловли и организации рынка PTA Айвара Алта, для мяса птицы, продаваемой в странах ЕС, постановлением Еврокомиссии 543/2008 установлены единые требования продажи.

"С точки зрения потребителя задачей постановления является обеспечить одинаковую маркировку на товарных упаковках мяса птиц местного происхождения от разных производителей и исключить возможность, например, добавления к свежему мясу воды, без соответствующего указания на маркировке продукта”, — пояснил Алт. Отмечается, что свежее мясо птицы очень хорошо связывает воду, и если на упаковке не указано, что в продукцию добавлена вода, то и потребитель сам этого определить не может.

Кроме этого, при маркировке следует различать понятия "бройлер" и "курица", а также правильно указывать название продаваемых частей птицы. Отмечается, что бройлер — это молодая курица с еще неокаменевшей на момент забоя грудной костью. Куры же намного старше и, как и петухи, годятся только для тушения или варки. Таким образом, на всех упаковках с мясом бройлера, следует указывать именно "бройлер", а не "курица". Также, например, термин "филе" можно использовать только если речь идет о мясе с грудной части, но ни в коем случае не о мясе с бедра.

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