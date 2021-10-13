"Куриное филе" исчезнет с прилавков? Департамент направил производителям мяса и магазинам секретное письмо

"С точки зрения потребителя задачей постановления является обеспечить одинаковую маркировку на товарных упаковках мяса птиц местного происхождения от разных производителей и исключить возможность, например, добавления к свежему мясу воды, без соответствующего указания на маркировке продукта”, — пояснил Алт. Отмечается, что свежее мясо птицы очень хорошо связывает воду, и если на упаковке не указано, что в продукцию добавлена вода, то и потребитель сам этого определить не может.

Кроме этого, при маркировке следует различать понятия "бройлер" и "курица", а также правильно указывать название продаваемых частей птицы. Отмечается, что бройлер — это молодая курица с еще неокаменевшей на момент забоя грудной костью. Куры же намного старше и, как и петухи, годятся только для тушения или варки. Таким образом, на всех упаковках с мясом бройлера, следует указывать именно "бройлер", а не "курица". Также, например, термин "филе" можно использовать только если речь идет о мясе с грудной части, но ни в коем случае не о мясе с бедра.