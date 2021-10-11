Отличные результаты: в августе экспорт увеличился на 46% и импорт на 40% по сравнению с прошлым годом

В августе из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 1,6 млрд евро и импортировано на 1,7 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 92 млн евро и уменьшился в сравнении с тем же месяцем прошлого года на 22 млн евро.

Ведущий аналитик Департамента статистики Эвелин Пуура отметила, что на внешнюю торговлю значительно повлиял рост экспорта и импорта минеральной продукции — они увеличились почти в четыре и в три раза соответственно. ”В августе значительно выросла как торговля минеральным топливом, так и электроэнергией. Увеличилась обработка произведенных для переработки топливных масел и авиационного горючего, а также ввоз в страну бензина и дизельного топлива, и торговля электроэнергией”, — пояснила Пуура.

В группе минеральной продукции, по словам Пуура, самая большая доля как по количеству, так и по цене пришлась именно на минеральное топливо, которое перерабатывается в Эстонии. ”Например, ввозятся различные смеси топливных масел и путем добавления к ним компонентов получают топливо разного качества и целевого назначения”, — добавила Пуура.

В августе из товаров больше всего экспортировались минеральное топливо, электрооборудование, а также древесина и изделия из древесины. По сравнению с тем же месяцем прошлого года больше всего увеличился экспорт минерального топлива (на 262 млн евро), электрооборудования (на 75 млн евро) и древесины и изделий из древесины (на 53 млн евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту была Финляндия, далее следуют Латвия и США. Более всего увеличился экспорт в Нидерланды, США и Финляндию. В Нидерланды больше вывозилось переработанного топливного масла, в США — телекоммуникационного оборудования и в Финляндию реэкспортировался природный газ.